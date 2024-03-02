İstanbul'da manevra yapmaya çalışırken araca çarptı Sultanbeyli'de otomobiliyle sokakta manevra yaparak dönmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda hareket halinde olan başka bir araca çarptı. Yaşanan ilginç kaza anı güvenlik kamarasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren bir kaza yaşandı.

Sultanbeyli'de bulunan Orhangazi Mahallesi'nde 29 Şubat Perşembe günü saat 14.00 sıralarında sokakta dönmek için manevra yapan sürücü, bilinmeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kimse anlam veremedi

Araç o esnada yoldan geçmeye çalışan başka bir otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan araç çarpışmanın ardından kaldırıma çıkarak direğe çarptı.

Önce diğer araca sonra da direğe çarptı

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iki araçta da hasar meydana geldi.

Yaşanan ilginç kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)