İHA
İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren bir kaza yaşandı.
Sultanbeyli'de bulunan Orhangazi Mahallesi'nde 29 Şubat Perşembe günü saat 14.00 sıralarında sokakta dönmek için manevra yapan sürücü, bilinmeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kimse anlam veremedi
Araç o esnada yoldan geçmeye çalışan başka bir otomobile çarptı.
Kontrolden çıkan araç çarpışmanın ardından kaldırıma çıkarak direğe çarptı.
Önce diğer araca sonra da direğe çarptı
Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iki araçta da hasar meydana geldi.
Yaşanan ilginç kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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