İstanbul'un Esenler ilçesinde zehir tacirleri yine işbaşındaydı.
Bir markette akşam saatlerinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, iki kişinin durumundan şüphelendi.
Ardından şahısların peşine düşerek takip etmeye başladı.
İki şüpheli müşteri gibi markete girdi ve marketten ürün satın almadan çıktı.
Kalabalığa aldırış etmeden uyuşturucu sattı
Polis ekipleri, şüphelileri market çıkışında durdurdu. Daha sonra marketin güvenlik kamerasını izleyen polisler, E.Y. ve O.Ş.'nin markette reyonların arasında kalabalığa aldırış etmeden uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.
2 kişi gözaltına alındı
Çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, aynı mahallede bir evde de uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.
Ekipler, belirlenen eve baskın yaptı. Baskında evde bulunan M.T. ve M.S. gözaltına alınırken evde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İki şüpheli tutuklandı
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.S. ve E.Y. tutuklanarak ceza evine gönderilirken 2 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.
O anlar kamerada
Markette iki kişinin reyonlar arasında dolaştığı ve kimsenin görmemesi için el çabukluğu ile uyuşturucu alışverişi yaptığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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