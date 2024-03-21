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İstanbul'da markete giren iki şüpheli uyuşturucu alışverişi yaptı: O anlar kamerada

İstanbul'da markete giren iki şüpheli uyuşturucu alışverişi yaptı: O anlar kamerada Polis ekiplerinin şüphe üzerine takip ettiği iki kişi girdikleri markette kalabalığa rağmen uyuşturucu alışverişi yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.