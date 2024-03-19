İstanbul’da metrobüs çileye döndü! Uzun kuyruklar devam ediyor Dün akşam saatlerinde metrobüs durakları ile üst geçitlerde uzun kuyrukların oluşmasıyla durağa ulaşmakta güçlük çeken yolcular, araçlara binmekte zorlandı. Yoğunluk iftar vaktine kadar devam etti.

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İHA

İstanbulluların en çok şikayet ettiği olayların başında ulaşım sorunu geliyor.

Trafik, arıza ve araçların az olması, vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda.

Hemen her gün Megakent'te okula ve işe gidenler geç kalma sorunu yaşıyor.

Araçlar denetlenmiyor

Bakım ve onarım yetersizliği nedeniyle arızalanan araçlar, istasyonda yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Vatandaşlar ulaşım sorunuyla mücadele ederken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ise herhangi bir açıklama gelmiyor.

Araçlar da denetlenmemeye devam ediyor.

Üst geçitten duraklara kadar insan yoğunluğu

Alışılan manzaraya dün akşam saatlerinde bir yenisi daha eklendi.

Yenibosna’da metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, üst geçit ve duraklarda aşırı yoğunlukla karşılaştı.

Üst geçitlerde başlayan yoğunluk metrobüs durağına kadar uzadı. Yoğunluk iftar vaktine kadar devam etti.

Araçlara binemediler

Durağa ulaşmakta güçlük çeken yolcular, araçlara binmekte zorlandı. Tek sıra halinde ilerlemeye çalışan vatandaşlar, güçlükle yürürken o anlar ise havadan görüntülendi.

Trafik de durma noktasına geldi

Görüntülerde yolcuların kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandığı görülürken, E-5 yolunda ise zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği dikkat çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)