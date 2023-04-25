İstanbul'da midesinde afyon sakızı saklayan adam hayatını kaybetti İran'dan İstanbul'a midesinde afyon sakızı taşıyan 63 yaşındaki adam bir anda mide rahatsızlığı geçirerek kaldırıldığı hastanede öldü.

İHA

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında her geçen gün yeni çalışmalar yapılıyor.

Yapılan çalışmaların önüne geçmek isteyen uyuşturucu tacirleri farklı yollar deniyor.

İran’dan uçak ile İstanbul Havalimanı’na gelen 63 yaşındaki Rupen Harotonian Arnavutköy’de bulunan bir otele yerleşti.

Harotonian kısa süre sonra midesinde aşırı ağırı olması nedeniyle resepsiyona giderek yardım istedi.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yabancı uyruklu şahıs Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Midesinde afyon sakızı bulundu

Hastanede yapılan röntgenleme sonucunda şahsın midesinde yüklü miktarda afyon sakızı olarak tabir edilen uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

63 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs ambulans ile Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

6 parça çıkarıldı

Doktorların müdahalesi ile şahsın midesinde bulunan maddelerin 6 parçası çıkartılabilirken, ölüm riski nedeniyle ameliyata devam edilemedi.

Hayatını kaybetti

Hastanede müdahalesi devam eden şahıs aynı gece vücuduna karışan uyuşturucu madde nedeniyle yaşamını yitirdi.

O anlar kaydedildi

Yabancı uyruklu şahsın otele gelip kayıt yaptırdığı ve kısa süre sonra resepsiyona inerek yardım istediği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde kişinin resepsiyon katında baygınlık geçirdiği ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındığı görüldü.