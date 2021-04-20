İstanbul'da MİT ve emniyetin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlendiği operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet gösteren, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerle irtibattaki bir hücrenin kentte olduğu tespit edildi.

İSTANBUL’UN 4 İLÇESİNDE OPERASYON

Şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen örgüt üyelerinin yakalanması için gece saatlerinde İstanbul’un 4 ilçesindeki 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda yabancı uyruklu 14 DEAŞ’lının yakalandığı bildirildi.

DOKÜMANLARA EL KONULDU

Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

İstanbul’da MİT ve emniyetten DEAŞ'a ortak operasyon ViDEO