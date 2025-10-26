İstanbul'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

- Avcılar D-100'de motosiklet bariyere çarparak kaza yaptı.
- Kazada Musab Umeyr Aydın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
- Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Avcılar'da yan yolda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kayarak bariyerlere çarptı.
Kazanın ardından ismi öğrenilemeyen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Musab Umeyr Aydın yola savruldu.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde uzun süre kalp masajı yaptığı Musab Umeyr Aydın ve yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; sürücünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.