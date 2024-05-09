İstanbul'da motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi Küçükçekmece’de hızlı gittiği için virajı alamayan motosiklet kontrolden çıkarak ağaca çarparken, sürücü ise hayatını kaybetti.

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İHA

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Halkalı yönünden sahil yolu istikametine giden motosiklet sürücüsü, virajda hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, ayrı yerlere savruldu.

Sürücü, önce ağaca ardından 15 metre ileride yol kenarında park halindeki araca çarptı.

Vücut bütünlüğü bozuldu

Vücut bütünlüğü bozulan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücünün arkasındaki yolcu ise ağır yaralandı.

Ayrı yere savrulan motosiklet ise yaklaşık 30 metre ilerideki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünü hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.

İnceleme başladı

Ölen sürücünün cesedi ise ambulansla hastane morguna götürüldü. Yapılan incelemenin ardından motosiklet ise olay yerinden kaldırıldı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü ile yolcunun üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)