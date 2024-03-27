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İstanbul'da motosikletinin tek teker üstündeki tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul'da motosikletinin tek teker üstündeki tehlikeli yolculuğu kamerada Sarıyer'de akan trafiğe aldırmayan motosiklet sürücüsü, aracını tek teker üstünde sürünce kazaya davetiye çıkardı. O anlar bir başka sürücü tarafından kaydedildi.