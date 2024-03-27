DHA
Gün geçmiyor ki trafikte kural ihlalleri yapılmasın.
Kendi canlarını ve diğer sürücülerin canlarını hiçe sayanlar, sık sık ölüme davetiye çıkarıyor.
Tek teker üstünde ilerledi
Bunlardan biri de İstanbul'da yaşandı.
Sarıyer ilçesinde akşam saatlerinde bir motosiklet sürücüsünün, tünel içinde akan trafiğe aldırmadan motosikletinin tek teker üstüne kaldırarak ilerlediği görüldü.
Tek ayak üstünde de durdu
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, sürücünün motosikletini tek teker üstüne kaldırmakla yetinmeyip, kendisinin de ayağa kalkarak tek ayak üstünde durduğu da görülüyor.
Akan trafiğe aldırmadan tehlikeli şekilde bir süre ilerleyen motosiklet sürücüsü, daha sonra gözden kayboluyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış