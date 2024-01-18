İstanbul'da motosikletle metrelerce sürüklenen kurye hayatını kaybetti

DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kaza meydana geldi.
Motosikletiyle seyir halinde olan kurye Cihan Karatepe yol hakimiyetini kaybederek düştü.
Metrelerce sürüklenen 23 yaşındaki genç kurye yan yol refüjüne çarparak durabildi.
Hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Cihan Karatepe'yi ambulansla bölgedeki hastaneye kaldırdı.
Hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralan Karatepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti.
Karatepe'nin cenazesinin Adli Tıp'ta yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.
Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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