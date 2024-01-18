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İstanbul'da motosikletle metrelerce sürüklenen kurye hayatını kaybetti

İstanbul'da motosikletle metrelerce sürüklenen kurye hayatını kaybetti Sürüş hakimiyetini kaybederek motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen genç kurye sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.