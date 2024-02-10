İstanbul'da motosikletli hırsız balkonda asılı halıları çaldı Ataşehir'de motosikletli bir şahıs, bir apartmanın birinci katındaki evin balkonuna asılı halde bulunan halıları çalarken o anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi, Güler Sokakta geçtiğimiz günlerde motosikletle cadde üzerinden geçen ismi henüz öğrenilemeyen erkek bir şahıs sokak üzerinde bir apartmanın birinci katında kuruması için balkona asılmış halıları çaldı.

Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise başka bir binanın güvelik kamerasına anbean yansıdı.

Polis inceleme başlattı

Kuruması için balkona astığı halıları yerinde bulamayan ev sakini, halılara ne olduğunu öğrenmek için güvenlik kamerasına bakınca, motosikletli bir erkek şahıs tarafından çalındığını gördü.

Durumun Emniyet ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri yaşanılan hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

"3-4 tane halısı gitmiş"

Mahalle sakinlerinden Selma Harmancıoğlu, "Olay gece 12.00 gibi oldu. Ben kameradan gördüm. Halıları çekiyor motosiklete koyuyordu. Yağmur yok diye balkona asmıştı, almamış demek gece içeriye, 3-4 tane halısı gitmiş" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)