İstanbul'da nakliye aracına binen 6 kişinin akılalmaz yolculuğu Öğle saatlerinde trafikte kaydedilen bir görüntüde, 6 kişi tıka basa eşya dolu kamyonetin arkasında tutunarak yolculuk edince ortaya akılalmaz görüntüler çıktı.

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DHA

Gün geçmiyor ki trafikte tehlikeli anlar yaşanmasın.

Bu kez görüntüler İstanbul'dan.

Nakliye aracı tıka basa doldu

Sultangazi ilçesinde eşya taşıyan bir nakliye kamyoneti, fazla yükleme sonucunda kapıları dahi kapanamayacak kadar doldu.

Eşya taşıyan kişiler de aynı araçla yolculuk yapınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Yük dolu araca bindiler

6 kişi, tıka basa eşya yolu kamyonetin arkasında tutunarak yolculuk etti.

Tehlikeli yolculuk, arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)