İstanbul'da nişanlısını öldüren ve cezaevinden firar eden kadın yakalandı Kağıthane'de birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısını beylik silahıyla vurarak öldüren ve cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan, Kartal’da yakalanarak gözaltına alındı.