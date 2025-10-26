Abone ol: Google News

İstanbul'da nişanlısını öldüren ve cezaevinden firar eden kadın yakalandı

Kağıthane'de birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısını beylik silahıyla vurarak öldüren ve cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan, Kartal’da yakalanarak gözaltına alındı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 09:55
  • Gizem Erdoğan, nişanlısı Zeynel Yıldırım'ı öldürdükten sonra cezaevinden firar etti.
  • Müebbet hapis talebiyle yargılanan Erdoğan, haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • 4 Temmuz 2025'ten beri aranan Erdoğan, Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'de birlikte yaşadığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım, nişanlısı Gizem Erdoğan tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü.

Gizem Erdoğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava 2022 yılında karara bağlandı.

FİRARİ KADIN YAKALANDI

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Gizem Erdoğan'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

Cezaevinden firar eden ve 4 Temmuz 2025'ten beri aranan Gizem Erdoğan, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı.

3. Sayfa Haberleri