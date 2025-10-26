İstanbul'da nişanlısını öldüren ve cezaevinden firar eden kadın yakalandı

- Gizem Erdoğan, nişanlısı Zeynel Yıldırım'ı öldürdükten sonra cezaevinden firar etti.
- Müebbet hapis talebiyle yargılanan Erdoğan, haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- 4 Temmuz 2025'ten beri aranan Erdoğan, Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Kağıthane'de birlikte yaşadığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım, nişanlısı Gizem Erdoğan tarafından beylik tabancasıyla öldürüldü.
Gizem Erdoğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava 2022 yılında karara bağlandı.
FİRARİ KADIN YAKALANDI
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Gizem Erdoğan'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.
Cezaevinden firar eden ve 4 Temmuz 2025'ten beri aranan Gizem Erdoğan, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı.