İstanbul'da okuma yazma bilmeyen dolandırıcı parmak basarak aracı üzerine aldı İstanbul'da otomobilini satmak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Noterde okuma yazma bilmeyen kadın şebeke üyesinin, parmak basarak kurbanının otomobilini üzerine aldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

Dolandırıcıların çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Son örnek İstanbul'da yaşandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya kurulan örgüte üye olmak", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından açılan soruşturmada, 23 kişilik şebekeye operasyon yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından İstanbul'da 12, İzmir'de 11, Muş'ta 2, Manisa'da 2 ve Sakarya'da 1 olmak üzere toplam 28 adrese yapılan baskınlarda, ikisi kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Dolandırıcılar otomobilini satmak isteyen kişilerle müşteri gibi iletişime geçti

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin otomobillerini satmak için ilan veren kişilerle müşteri gibi irtibat kurdukları öğrenildi.

Kurbanlarını "Biz esnafız, marketlerimiz var" gibi yalanlarla kandıran şüphelilerin, satış için notere gidildiğinde "Para birazdan hesaba geçer, işlem yoğunluğundan para hesabınıza gelmemiştir, sen imzayı at para kolay" gibi sözlerle ikna ettikleri öğrenildi.

Mağdurların onlara inanarak satış için imza atmasının ardından şüphelilerin otomobillerle ortadan kayboldukları belirlendi. Şüphelilerin bazı olaylarda, tereddüt eden kurbanlarına silah gösterdikleri de tespit edildi.

Okuma yazma bilmeyen dolandırıcının parmak bastığı anlar kameraya yansıdı

Yapılan soruşturmada gözaltında bulunan bir kadın şebeke üyesinin, otomobilin satış işlemi yapıldığı sırada noterdeki görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, okuma yazma bilmeyen kadının, noter görevlisinin önüne koyduğu evraklara parmak bastığı ve otomobilin satışını üzerine aldığı görüldü. Polis, bir olayda da otomobili üzerine alan dolandırıcının kaçtığı görüntülere ulaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, noter binasından koşarak çıkan şüphelinin peşinden dolandırılan kişilerin koştuğu görülüyor.

2 otomobil yediemine çekildi, 10 otomobile satılamaz kaydı konuldu

Operasyonlar sonucu benzer şekilde satışları yapılan 2 otomobil yediemin otoparkına çekilirken, 10 otomobile de satılamaz kaydı konuldu. Poliste işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)