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İstanbul'da otomobil kaldırıma çıktı: Market çalışanına çarptı

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak önce park halindeki araca, ardından kaldırımda oturan market çalışanına ve internet kutusuna çarptı. Çalışanın hafif şekilde yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA DHA
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İstanbul Eyüpsultan'da otomobilini alışveriş için geldiği marketin önüne park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza bastı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki araca ardından kaldırımda oturan market çalışanına çarptıktan sonra kaldırımdaki internet kutusuna çarparak durabildi.

MARKET ÇALIŞANI HAFİF YARALANDI

Kaza anında kaldırımda oturan market çalışanı, aracı fark ederek refleksle kendini yere atmaya çalıştı.

Ancak çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.

3 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Kazaya karışan otomobille birlikte toplam 3 araçta hasar oluştu.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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