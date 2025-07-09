İstanbul'da otomobil kaldırıma çıktı: Market çalışanına çarptı

İstanbul Eyüpsultan'da otomobilini alışveriş için geldiği marketin önüne park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza bastı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki araca ardından kaldırımda oturan market çalışanına çarptıktan sonra kaldırımdaki internet kutusuna çarparak durabildi.
MARKET ÇALIŞANI HAFİF YARALANDI
Kaza anında kaldırımda oturan market çalışanı, aracı fark ederek refleksle kendini yere atmaya çalıştı.
Ancak çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı.
3 ARAÇTA HASAR OLUŞTU
Kazaya karışan otomobille birlikte toplam 3 araçta hasar oluştu.
O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.