İstanbul’da, otoyolda geri manevra yapan İBB şoförü kazada öldü

Kuzey Marmara Otoyolu’nda geri manevra yaparken tırla çarpışan İBB şoförü Levent Karahan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anlarından geriye, kamera görüntüleri kaldı.

İstanbul’da Silivri ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu Akören Mevki Tekirdağ istikametinde, geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şoförü Levent Karahan geri manevra yaparken kaza geçirdi.

Karahan’ın kullandığı araç ile arkadan gelen tırın çarpması ile bariyerlere savruldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 personel yaralandı

İHA’nın haberine göre; otomobil içerisinde sıkışan şoför ve belediye personeli E. K. ekipler tarafından kurtarıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Levent Karahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. E.K, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anları kamerada

Öte yandan, kaza anları saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin yolda bir anda durduğu ve geri manevra yaptığı, daha sonra tıra çarpan aracın bariyerlere çarparak durduğu görüldü.

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