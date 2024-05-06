Adana'da ambulansa saldırı panik dolu anlara neden oldu.
Kozan ilçesinde gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta gelen ihbar üzerine hastaya müdahaleye giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı.
Kürekle aracın camlarını kırdı
İddiaya göre, "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran hasta yakını Y.A., ambulansın camlarını kırdı.
Saldırı sırasında ambulanstaki hamile bir sağlık çalışanı, gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı.
Bebeğini kaybedebilir
Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, tedavi altına alındı.
Saldırgandan şikayetçi oldu
Öte yandan sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.A. hakkında şikayette bulundu.
Polis ekipleri, yaşanan saldırı sonrası sağlık çalışanının saldırgandan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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