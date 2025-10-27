İstanbul'da park yeri kavgası kameraya yansıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Başakşehir'de vatandaşların yürümesi ve güvenli ulaşımı için oluşturulan kaldırımı otoparka çeviren bir binada yaşayan sakinler, park yeri yüzünden kavga etti.

Binaya yeni taşınan bir aile yükleri indirmek için kaldırıma yanaşınca bina sakinlerinden birisi, oradaki park yerinin kendisine ait olduğunu belirterek tartışmaya başladı.

"BANA SALDIRDI" DEDİ

Taraflar arasında münakaşa kısa sürede kavgaya evrildi.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, eşya indiren aileye itiraz eden kadın kendisine saldırıldığını iddia ederek o anları kayda aldı.

TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Tartışma yaşayan diğer tarafın ise kadının kendilerine yönelik tehditler savurduğunu kayda aldığı anlar yer aldı.

Tarafların karşılıklı olarak çektiği videolarda "Sizi vururum", "Bacaklarınızı ateş ederim" gibi tehditler duyuldu.