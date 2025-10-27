Abone ol: Google News

İstanbul'da park yeri kavgası kameraya yansıdı

Başakşehir'de park yeri yüzünden iki komşu grup arasında çıkan tartışma ve arbede cep telefonu kameralarına yansıdı. İddiaya göre yeni taşınan bir ailenin eşyalarını indirmek için bina önündeki kaldırıma park etme girişimi, bina sakini bir kadınla tartışmaya dönüştü.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 14:05
  • Başakşehir'de park yeri yüzünden çıkan tartışma ve arbede cep telefonu kameralarına yansıdı.
  • Yeni taşınan bir aile bina önündeki kaldırıma park edince bir bina sakini ile tartışma başladı.
  • Taraflar arasında tehdit içeren sözler duyuldu ve tartışma kavgaya dönüştü.

İstanbul Başakşehir'de vatandaşların yürümesi ve güvenli ulaşımı için oluşturulan kaldırımı otoparka çeviren bir binada yaşayan sakinler, park yeri yüzünden kavga etti.

Binaya yeni taşınan bir aile yükleri indirmek için kaldırıma yanaşınca bina sakinlerinden birisi, oradaki park yerinin kendisine ait olduğunu belirterek tartışmaya başladı.

"BANA SALDIRDI" DEDİ

Taraflar arasında münakaşa kısa sürede kavgaya evrildi.

Olay yerinde çekilen görüntülerde, eşya indiren aileye itiraz eden kadın kendisine saldırıldığını iddia ederek o anları kayda aldı.

TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Tartışma yaşayan diğer tarafın ise kadının kendilerine yönelik tehditler savurduğunu kayda aldığı anlar yer aldı.

Tarafların karşılıklı olarak çektiği videolarda "Sizi vururum", "Bacaklarınızı ateş ederim" gibi tehditler duyuldu.

