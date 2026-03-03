İstanbul Zeytinburnu'nda anne ve kızının cansız bedenleri denizde bulundu

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde balık tutmak için Kazılıçeşme sahiline gelenler denizde hareketsiz duran kadını fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevredekilerin ifadeleri üzerine denizde başka bir kişinin olma ihtimaline karşı sahil güvenlik ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda ikinci cesede de ulaşıldı.

ANNE VE KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yapılan incelemelerde cesetlerin F.Ç. (30) ve kızı İ.Ş.'ye (8) ait olduğu tespit edildi.

Anne ve kızın cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.