İstanbul'da parkta çocuğa şişle tehdit: Senin beynini patlatırım Kağıthane’de çocuğunun sokakta oynadığı esnada başka bir çocukla kavga ettiğini gören kadın, çocuğu şişle tehdit etti.

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İHA

Önceki gün öğle saatlerinde İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta, iki çocuk top oynadığı esnada tartışma yaşadı. Çocuklardan birisi durumu annesine bildirdi. Bunun üzerine oğlunun kavga ettiği çocuğun yanına gelen kadın, elindeki şişle küçük çocuğa saldırmak istedi.

Kadından çocuğa: "Senin beynini patlatırım"

Sinirli kadın, “Senin beynini patlatırım.” sözleriyle çocuğun üstüne yürürken diğer çocuklar, yaşananları korku dolu gözlerle takip etti. Korkuyla eline taş alarak kendini savunmaya çalışan çocuk ise, "Dur abla, bir kendine gel. Canım ablam, bir dakika. Senin yaşın başın kaç? Benden 20 yaş büyüksün." diyerek kadını sakinleştirmek istedi.

Ailesine de saldırdı iddiası

İddiaya göre saldırıya uğrayan çocukların ailesi de sonrasında olay yerine geldi. Bunun üzerine iki aile arasında tartışma çıkarken siniri geçmeyen kadının, bu sefer çocuğun ailesine de bıçakla saldırdığı öne sürüldü.

Olayın ardından çocuğun ailesinin emniyete giderek şikayette bulunduğu öğrenildi. Yaşananlar, bir çocuğun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)