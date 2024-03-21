İstanbul'da patlak lastikle ilerledi: Sürücülerin tepkisini topladı Parçalanmış lastikle kilometrelerce ilerleyerek trafiği tehlikeye atan kamyonet sürücüsü yoldaki diğer araç sürücülerinin tepkisini topladı.

İHA

Tehlikeli yolcuğun adresi bu kez İstanbul oldu.

Arnavutköy’de, dün akşam saatlerinde Hadımköy-Dursunköy yolu üzerinde bir kamyonetin arka lastiği parçalandı.

Kilometrelerce yolculuğa devam etti

Lastiğin parçalanmasını dikkate almayan kamyonet sürücüsü kilometrelerce patlak lastikle yola devam etti.

Kamyonetin tehlikeli yolculuğu diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi

Sürücüler tepki gösterdi

Dakikalarca parçalanmış lastikten gözüken jant üzerinde yolculuğa devam eden kamyonet diğer araç sürücülerinin tepkisine de neden oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)