İstanbul'da patlak lastikle ilerledi: Sürücülerin tepkisini topladı

İHA
Tehlikeli yolcuğun adresi bu kez İstanbul oldu.
Arnavutköy’de, dün akşam saatlerinde Hadımköy-Dursunköy yolu üzerinde bir kamyonetin arka lastiği parçalandı.
Kilometrelerce yolculuğa devam etti
Lastiğin parçalanmasını dikkate almayan kamyonet sürücüsü kilometrelerce patlak lastikle yola devam etti.
Kamyonetin tehlikeli yolculuğu diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi
Sürücüler tepki gösterdi
Dakikalarca parçalanmış lastikten gözüken jant üzerinde yolculuğa devam eden kamyonet diğer araç sürücülerinin tepkisine de neden oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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