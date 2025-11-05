İstanbul'da pişkin hırsız güvenlik kamerasında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Avcılar'da, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, 5 katlı binanın en üst katında kurs katına geldi.

Saat 20.00 sıralarında cam kapıyı çekerek açmaya çalışan hırsız, kapıyı kırdı.

300 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPTI

İçeride bulunan malzemeleri koymak için tekrar dışarı çıkıp poşet arayan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Kurs merkezinde bulunan piyasada değeri yaklaşık 300 bin liralık bilgisayarları ve elektronik eşyaları çalan şahıs, asansöre binerek binayı terk etti.

"KAMERA KABLOSU SANIP DOĞALGAZ KABLOSUNU KESİYOR"

Olay sonrası kurs sahipleri, şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Kurum Koordinatörü Hatun Başkan, yaşanan anları anlatarak şu ifadeleri kullandı:

Akşam sıralarında geliyor. Kapının kilitli olduğunu görünce zorluyor ama açamıyor. Ardından kapıyı patlatmaya karar veriyor. Kapıyı patlatıyor. Öncesinde kamerayı iptal etmek için kamera kablosu zannettiği doğalgaz kablosunu kesiyor.



Kamera aktif çalışmaya devam ediyor. Kapıyı kırdıktan sonra panikle aşağıya inerek gözlem yapıyor. Birisi sesi duyup çıkar diye. Ardından yukarıya tekrar çıkarak bizim masalarımızı karıştırıyor.

"MAĞAZADAN POŞET ALIP TEKRAR GELİYOR"

Burası 5 katlı aktif bir yer. Biz 5'inci katındayız. O sırada panikle sürekli aşağıyı kontrol ediyor. En son bilgisayarları almaya karar veriyor ancak koyacak bir şey bulamadığı için dışarıya çıkarak bir mağazadan poşet satın alıp, yukarıya tekrar çıkıyor.



Onları toparlayarak kurumdan elini kolunu sallayarak ayrılıyor. Yaklaşık 200-300 bin liralık zararımız var. Şikayetçi olduk. Asansörle inip çıkıyor buraya.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, şahsın kursun olduğu kapıyı çekerek kırması, bilgisayarları çalması ve sonrasında asansöre binip binayı terk etmesi yer aldı.