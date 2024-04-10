İstanbul'da pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü Sahili'nde pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla yaralanan ve bacağına 28 dikiş atılan genç adamın saldırıya uğradığı anların görüntüsüne ulaşıldı.

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AA

Bir vatandaş daha pitbull saldırısında ölümden döndü.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan saldırıya ait görüntülere ulaşıldı.

Cem Mert Özer, hafta sonu ailesi ile gittiği sahilde, kızına bir şeyler almak için büfeye yöneldiği sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

28 dikiş atıldı

Köpek, Özer'in sol bacağından ısırdı. Şans eseri kurtulmayı başaran adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinde hastaneye kaldırıldı ve B-bacağına 28 dikiş atıldı.

Köpeğin sahibi gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı

Şimdilerde genç adam saldırı nedeniyle yürüyemezken, polis saldırgan köpeğin E.Ö. isimli büfe sahibine ait olduğu tespit ederek, şüpheliyi gözaltına aldı.

Köpek de ekiplerce tedbir amaçlı muhafaza altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.

Konu ile ilgili yakalanan kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı."

O anlar kameraya yansıdı

Köpeğin Cem Mert Özer’e saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, büfeye yürüyen Özer'e köpeğin saldırması, Özer'in yere düşmesi, köpeğin de bir süre sonra uzaklaşması yer aldı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan genç adam, "Ben parçalanan 6'ncı kişiymişim, benden önce 5 kişiyi daha parçalamış." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)