İstanbul'da polis affetmedi! Trafik kurallarını hiçe sayan magandalara ceza İstanbul'un çeşitli ilçelerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren ve trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere, toplamda 48 bin 190 lira idari para cezası uygulandı.

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DHA

İstanbul'da polis, magandalar için harekete geçti.

Kentin çeşitli ilçelerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren ve trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere toplamda 48 bin 190 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücülerin trafik kurallarını hiçe sayarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Ambulansa yol vermedi

İlk olay, Beyoğlu, D-100 karayolu Haliç yönünde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermeyen ve makas atmaya devam eden otomobil sürücüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerdeki 34 GR 9211 plakalı otomobil sürücüsü C.R ve 34 PE 6992 plakalı otomobil sürücüsü B.K., kısa sürede yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'Makas atmak, önünden giden aracı güvenli mesafeden izlememek, yakın takip, geçiş üstünlüğü bulunan araca görülür ve duyulur işareti aldığı halde geçiş hakkını vermemek, kamunun güvenliği bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak' maddelerinden, toplamda 17 bin 18 lira idari para cezası uygulandı. Sürücüler C.R ve B.K., 'Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Trafiği tehlikeye attı cezayı yedi

İkinci olay, Maltepe Başıbüyük yolunda 23 Mart Cumartesi günü meydana geldi. Ters istikamette ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren cip sürücüsü, araç kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen polis ekipleri, 34 HTS 251 plakalı araç sürücüsünün H.H. olduğunu tespit etti. Sürücü H.H.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural ve yasaklara uymamak, saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplamda 7 bin 819 lira para cezası uygulandı.

Sürücü H.H., T.C.K.'nın 'Kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat sağlığı açısından tehlike olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' maddesinden adli işlem yapılması için Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

D-100'de makas atan sürücüye ceza

Üçüncü olay ise, Beyoğlu, D-100 karayolu Okmeydanı mevkiinde meydana geldi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Polis ekipleri görüntülerde yer alan 34 EPS 773 plakalı araç sürücüsünün R.P.B. olduğunu belirledi. Sürücü R.P.B.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'Makas atmak, emniyet şeridi, öndeki aracı yakın takip, saygısızca araç kullanmak, tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak' maddelerinden toplam 14 bin 844 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü R.P.B., TCK'nın trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereği adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Sivil Trafik ekiplerinin, cep telefonu kamerasıyla çekilen ve sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmalarda, dün öğle saatlerinde bir sürücünün TEM Otoyolu İstoç mevkiinde otomobiliyle makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Ekipler, görüntülerde yer alan 34 EJ 2301 plakalı araç sürücüsünün Y.A. olduğunu tespit etti. Sürücü Y.A.'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'Makas atmak, saygısızca araç kullanmak, yakın takip ve trafik düzeni ve güvenliğiyle ilgili diğer hususlara uymamak' maddelerinden toplamda 8 bin 509 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)