İstanbul'da polis noktasını hedef alan 2 saldırgan da yakalandı Kaymakamlık lojmanının önünde bulunan polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen iki saldırgan da düzenlenen operasyonla yakalandı. Biri cezaevine gönderilirken diğerinin işlemleri de sürüyor.

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DHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde, geçtiğimiz akşam hareketli anlar yaşandı.

Kaymakamlık lojmanının bulunduğu binayı hedef alan motosikletli 2 şüpheli, görev yapan polislere ateş açtı.

Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Önce hırsızlık girişiminde bulundular

Emniyet ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüphelilerin olaydan dakikalar önce aynı caddede bir daireden hırsızlık teşebbüsünde bulunan Salih Özmen ve S.K. oldukları tespit edildi.

1 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan Salih Özmen, Kadıköy'de yakalandı.

Özmen, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci saldırgan da yakalandı

31 suç kaydı bulunan diğer şüpheli S.K. ise, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan şüpheli S.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

S.K.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

“Olayda ele geçirilen malzemeler kesinlikle hırsızlık ürünü değil”

Salih Özmen savcılık ifadesinde, “Müşteki Fatma Yılmaz’ı tanımam. Fatma Yılmaz’ın ikametinde hiçbir şekilde bulunmadım. Olay günü Sancaktepe’de bulunmaktaydım. Bununla birlikte emniyet birimlerinde yakalandığım esnada üzerimde bulunan elektronik eşyalar, Muhammet İ.’nin telefoncuda çalışması nedeniyle yanımda bulunmaktaydı. Olayda ele geçirilen malzemeler kesinlikle hırsızlık ürünü değil. Benim şahsıma ait mallardır."

"Polis memuru ile yaşanan silahlı çatışmaya benim dahilim yoktur"

Özmen ifadesinin devamında, “Dosyada bulunan diğer şüpheli Seyithan K.’yi 15 yıldır tanımaktayım ancak 4 yıldır kendisi ile görüşmedim. Nerede, ne yapar bilmiyorum. Meydana gelen hırsızlık eylemi ve polis memuru ile yaşanan silahlı çatışmaya benim dahilim yoktur. Olayı başkaları gerçekleştirmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben herhangi bir telefon kullanmıyorum. Kardeşim Muhammet’in telefonu ile başkaları ile iletişim kurmaktayım. Evim ve çalıştığım yer yakın olduğu için lüzum görmedim.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)