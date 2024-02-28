DHA
İhmalkarlıklar kazayı da beraberinde getiriyor.
İstanbul'da bir tramvay kazası yaşandı.
Seferler yapılamıyor
Topkapı'da raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı.
Sıkışan yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor.
"Geçici bir süre için..."
Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şöyle denildi:
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır."Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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