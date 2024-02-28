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İstanbul'da raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı

İstanbul'da raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı Topkapı durağında hareket eden tramvay, raylardan geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ederken seferler de aksadı.