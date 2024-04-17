İstanbul'da restoranda askeri üniformayla servis yapıldı: 3 gözaltı Beyoğlu'nda bulunan bir restoranda askeri üniformayla servis yapıldığı anlar sosyal medyada tepki çekince görüntülerin ardından inceleme başlatıldı.

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DHA

İstanbul'da kaydedilen bir görüntü tepkiye yol açtı.

Bir restoranda askeri üniforma ile servis yapıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

İşletmeci Türk, çalışan yabancı uyruklu çıktı

Yapılan çalışmalarda iş yerinin, Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesinde faaliyet gösterdiği ve Türk vatandaşı A.K.’ye ait olduğu belirlendi.

Videoda askeri üniforma ile servis yapan kişinin ise işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. olduğu tespit edildi.

3 kişi gözaltında

Olayla ilgili işletme sahibi A.K. , işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan çalışan Y.J. gözaltına alındı.

"Sınır dışı işlemleri başlatılmıştır"

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şüphelilerle ilgili 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I., A.R., H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklular muhafaza altına alınmış ve sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin 'Turizm İşletme Belgesi' iptal edilmiştir."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)