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DHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Kennedy Caddesi'nde bulunan rezidans, hırsızların hedefi oldu.

Şüpheliler, rezidanstaki A.B. isimli tekstil işletmecisinin dairesine girdi.

Evde bulunan kasadaki yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Mağdur A.B. hırsızlığı fark ederek durumu polise ihbar edince, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin binaya girdiği ve çıktığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

ZİLLERE BASIP DAİRELERİ KONTROL ETTİLER

Görüntülerde şüphelilerin bir süre zillere basarak kapıları açtırmaya çalıştıkları, güvenlik görevlisinin yerinde olmamasını fırsat bilerek elleriyle kapıyı açarak daireye girdikleri görüldü.

Şüphelilerin bir süre sonra çaldıklarıyla birlikte binadan çıkarken de güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

YENİ HIRSIZLIK HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

Polis, yaptığı çalışmada kimliğini belirlediği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Şüphelileri takibe alan polis, 2 kişiyi yeni bir hırsızlık hazırlığındayken Bakırköy’de gözaltına alındı.

SABIKALARI KABARIK ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden E.G.’nin daha önceden 38 suç kaydı bulunduğu, 13 ayrı suçtan arandığı belirlendi. E.G.’nin ise hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Diğer şüpheli N.Ç.’nin ise poliste daha önceden 25 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi