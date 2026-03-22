MSB: Katar'da düşen helikopterde 3 Türk şehit oldu

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor.

Ülkelerin karşılıklı çatışmaları sürerken bugün Katar'dan helikopter düşme haberi geldi.

Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından helikopter kazasına dair detaylara yer verdi.

7 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, kazanın ardından gerçekleştirilen arama ve kurtarma operasyonları sonucunda helikopterde bulunan 7 kişinin bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Helikopterdeki son kayıp kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, askeri helikopterin rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğü, mürettebat ve yolcuları arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü bildirilmişti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Bu açıklamanın ardından Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da düşen askeri helikoptere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakanlık, Türkiye ile Katar arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerinin mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü hatırlattı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, dün akşam teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düştü.

3 TÜRK PERSONEL ŞEHİT OLDU

Bakanlık, başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerin naaşına ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlık şehit olanlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz."

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN VE ASELSAN'IN BAŞI SAĞ OLSUN"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadelere yer verdi:

Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN'da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah'tan rahmet. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve ASELSAN'ın başı sağ olsun. Katar Silahlı Kuvvetleri'nin hayatını kaybeden bireylerine Allah'tan rahmetle ulaşıyor. Kardeş Katar'a halkın başsağlığı sistemi.