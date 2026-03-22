Fatih'te çöken binaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İstanbul Fatih'te patlama...

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta, saat 12.00 sıralarında doğalgaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan biri iki katlı biri tek katlı 2 bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

9 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken enkaz altında kaldığı değerlendirilen 9 kişiden 8'inin ekipler tarafından kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığını ve birinin de aranmaya devam edildiğini bildirdi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir.

İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü, ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir.

Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

VALİ DAVUT GÜL'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Açıklamanın ardından İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek ikinci bir açıklama daha yaptı. Enkaz altında kalan 9 kişiden 7'sinin ekipler tarafından kurtarıldığını, birine ulaşıldığını ve birinin aranmaya devam edildiğini aktardı.

KURTARILAN KİŞİ SAYISI 8 OLDU

Valiliğin açıklamasının akabinde ise enkaz altından kurtarılan 8 kişi de hastaneye sevk edildi. Bir kişiye ulaşmak için ise çalışmalar devam ediyor.