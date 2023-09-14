İstanbul'da rögar kapağının altından çıkan kaçak göçmen Esenyurt’ta üç gün boyunca yer altı kablolarının geçtiği rögarda yaşayan kaçak göçmen, zabıta ekipleri tarafından çıkartıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Güvenlik güçlerinin kaçak göç ve göçmenlerle mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde boş arazide otluk alandaki rögar kapağını kaldırarak içerisinde yaşayan yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt Belediyesi zabıta görevlileri tarafından fark edildi. 3 gündür rögarda yaşadığı belirlendi Görevlilerin müdahalesi ile dışarı çıkan şahsın, kaçak şekilde 3 gün boyunca rögarda yaşadığı öğrenildi. Şahsın yaşadığı yerden ise kablolar, valiz, bıçaklar ve boş pet şişeler çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, kaçak göçmen işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Şahsın rögardan çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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