İstanbul'da sağanak sonrası iş yerleri suya gömüldü Şehir genelinde etkili olan sağanak sonrası Sultanbeyli'deki elektronik eşya ticareti yapan firmanın deposunu su bastı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışlar olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Şehir genelinde etkisini gösteren yağışlar sonrası birçok bölgede su baskınları meydana geldi.

Bunun bir örneği de Sultanbeyli'de yaşandı.

ELEKTRONİK EŞYA DEPOSUNU SU BASTI

Şiddetini artıran yağışın etkisiyle Eyüpsultan Mahallesi'nde elektronik eşya ticareti yapan bir firmanın 400 metrekarelik deposu, yağmur suyuyla doldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekipler su tahliye çalışması yaparken, depodaki birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

Firma sahibi Hamit Öztürk, gazetecilere, iş yerinin bulunduğu sokakta altyapının yetersiz olduğuna ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu, kendisine yeterli ödenek olmadığının söylendiğini ifade etti.

"BİZİ VİDANJÖR SIRASINA KOYDULAR, MALIM ZARAR GÖRDÜ"

Sağanak başladığında da yetkilileri aramasına rağmen gereken çalışmanın hemen yapılmadığını belirten Öztürk, "Aramalarıma rağmen vidanjör sırasına koydular. Benim onlarca elektronik malım zarar gördü." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)