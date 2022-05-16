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- İstanbul'da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı
İstanbul'da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı
- 16.05.2022 - 15:34
- Güncelleme : 16.05.2022 - 16:08
İstanbul'un Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören ilçelerindeki depo görünümlü adreslerde, Antalya'ya sevk için sahte alkol ile temizlik malzemesi üretimi yapıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.
Ekipler 4 Mayıs'ta 3 adrese baskın yaptı.
6 milyon lira değerinde sahte alkol bulundu
Baskın sonucu imalathanelerde 18 ton 475 litre etil alkol, 2 damıtma kazanı, 1 alkolmetre, 3 plastik boş tank, bin 35 plastik bidon, 4 dalgıç pompa motoru, 4 fan ve 1 sıvı tabancası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu öğrenildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 milyon değerinde sahte alkol ele geçirildi
3 kişi gözaltına alınıp serbest kaldı
DHA'nın haberine göre 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.