İstanbul'da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

Kentin üç ilçesinde sahte alkol üretip piyasaya süren 3 kişi operasyonla yakalanırken, depolardaki aramalarda 6 milyon lira değerinde alkol ele geçirildi.

İstanbul'un Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören ilçelerindeki depo görünümlü adreslerde, Antalya'ya sevk için sahte alkol ile temizlik malzemesi üretimi yapıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Ekipler 4 Mayıs'ta 3 adrese baskın yaptı.

6 milyon lira değerinde sahte alkol bulundu

Baskın sonucu imalathanelerde 18 ton 475 litre etil alkol, 2 damıtma kazanı, 1 alkolmetre, 3 plastik boş tank, bin 35 plastik bidon, 4 dalgıç pompa motoru, 4 fan ve 1 sıvı tabancası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu öğrenildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 milyon değerinde sahte alkol ele geçirildi

3 kişi gözaltına alınıp serbest kaldı

DHA'nın haberine göre 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.