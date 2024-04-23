MEB Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

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Öğretmenlere atama müjdesi...

Milli mücadeleyi zafere taşıyan TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu düzenlendi.

Resepsiyona katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Sayı önümüzdeki hafta netleşir"

Öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Öğretmen atamalarında önümüzdeki hafta sayı netleşir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Öte yandan kabine toplantısı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaların çok uzamayacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti:

Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor.