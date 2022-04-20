İstanbul'da sahte oturum izni düzenleyen çete çökertildi

Fatih ilçesinde oturum izinleri iptal edilen yabancılara sahte evrak üzerinden izin belgesi hazırlayan 5 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te bulunan bir danışmanlık şirketinin sosyal medya sitelerinde, "Reddedilmiş İkamet İzni Başvurusu Bulunan Yabancıların Kendilerine Başvurulması Halinde İkamet İzni Alınacağı" yönünde paylaşımlar tespit edildi.

Paylaşım üzerine harekete geçen polis ekipleri, şirketin 2 ayrı adresine operasyon düzenledi.

5 şüpheliye gözaltı

Operasyonda, şirket sahibi olduğu öğrenilen Pakistan uyruklu M.S.U. ile şirket çalışanları E.U, H.U, R.C. ile adreste bulunan Pakistan uyruklu K.S. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon

Vergi kaçırdıkları ortaya çıktı: 45 bin TL ceza

DHA'nın haberine göre sigortasız işçi çalıştırdığı ve vergi kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilen iş yerine, 45 bin lira da para cezası uygulandı.

Şüphelilerden 2'si sınır dışı edilecek

Şüphelilerden E.U, H.U, R.C. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Vergi Kanununa Muhalefet" suçlarından hakkında adli işlem yapılan şirket sahibi M.S.U. ile K.S. ise sınır dışı işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezi'ne teslim edildi.