İstanbul'da saldırı hazırlığında olan 2 kişi polis denetimlerinde yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında bir kişi, polisleri fark edince koşarak kaçmaya başladı.

Ekipler kaçan şüpheliyi fark ederek peşine düştü.

Kısa süreli takip sonrası Ö.K. (20), polis tarafından yakalandı.

SALDIRI İÇİN KEŞİF YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmada, Ö.K.’nin arkadaşı Y.S. (22) ile plakasız motosikletle bir iş yerine silahlı saldırı düzenlemek için çevrede keşif yaptığı belirlendi.

Y.S. de polis tarafından kısa sürede yakalanırken motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Karakoldaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, 'İş yeri kurşunlamaya teşebbüs', 'Ruhsatsız silah bulundurma' ve 'Motosiklet hırsızlığı' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.