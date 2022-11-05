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    İstanbul’da seyir halindeyken şoför değişikliği kamerada

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ilerleyen bir minibüsün sürücüsü, direksiyonu bırakarak oturduğu koltuktan kalktı. Ön taraftaki yolcu da direksiyonun başına geçti. O anlar kameraya yansıdı.
    • 05.11.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 17:01
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    İstanbul’da seyir halindeyken şoför değişikliği kamerada

    İstanbul’un TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halinde olan minibüsün şoförü, bir anda direksiyonu bıraktı ve oturduğu koltuktan kalktı.

    Şoför, ön tarafta yolcu koltuğunda oturan kişi ile yerini değiştirdi.

    Tehlikeli anlar kamerada

    Şoförün boş bıraktığı koltuğa oturan kişi de hiçbir şey olmamış gibi minibüsü ilerletmeye devam etti.

    İHA'nın haberine göre minibüste bulunan başka bir kişi ise o tehlikeli anları cep telefonu ile kayda aldı.

    İstanbul’da seyir halindeyken şoför değişikliği VİDEO

    İstanbul’da seyir halindeyken şoför değişikliği kamerada #1

    İstanbul’da seyir halindeyken şoför değişikliği kamerada #2

    İstanbul’da seyir halindeyken şoför değişikliği kamerada #3

    İstanbul’da seyir halindeyken şoför değişikliği kamerada #4


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