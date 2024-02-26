DHA
Eli silahlı bir maganda, dün gece İstanbul'da terör estirdi..
Saat 00.15 sıralarında Esenyurt'un Ardıçlı Mahallesi'nde bir kasap dükkanının önünde meydana gelen olayda şüpheli iş yerinin bulunduğu noktaya gelerek, önce çevreyi kontrol etti; ardından da silahla ateş etti.
Saldırgan olay yerinden kaçtı
Çevredekilere aldırış etmeyen şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerindeki incelemelerinin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Aynı iş yerine daha önce de silahlı saldırıda bulunulduğu öğrenildi.
Saldırı anı kamerada
Şüphelinin iş yerine ateş etme anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış