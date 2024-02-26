İstanbul'da silahlı maganda dehşeti! Kasap dükkanına kurşun yağdırdı Esenyurt'ta dün gece saatlerinde kasap dükkanına yapılan silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

Eli silahlı bir maganda, dün gece İstanbul'da terör estirdi..

Saat 00.15 sıralarında Esenyurt'un Ardıçlı Mahallesi'nde bir kasap dükkanının önünde meydana gelen olayda şüpheli iş yerinin bulunduğu noktaya gelerek, önce çevreyi kontrol etti; ardından da silahla ateş etti.

Saldırgan olay yerinden kaçtı

Çevredekilere aldırış etmeyen şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerindeki incelemelerinin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Aynı iş yerine daha önce de silahlı saldırıda bulunulduğu öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Şüphelinin iş yerine ateş etme anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)