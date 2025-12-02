İstanbul'da silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı

- İstanbul Arnavutköy'de kar maskeli saldırganın düzenlediği silahlı saldırıda 19 yaşındaki Emirhan Damarhan ile 13 yaşındaki Yusuf Z. yaralandı.
- Damarhan ağır yaralanırken, Yusuf Z.'nin koluna seken mermi isabet etti ve ikisi de hastaneye kaldırıldı.
- Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.
İstanbul Arnavutköy'de kar maskeli bir kişi, sokakta yürüyen 19 yaşındaki Emirhan Damarhan'ı hedef alarak ateş etmeye başladı.
Kaçmaya başlayan genç, yaşanan kovalamaca sonrası kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı.
KURŞUNLARDAN BİRİ OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA İSABET ETTİ
Bu sırada seken mermilerden biri, sokakta oyun oynayan 13 yaşındaki Yusuf Z.'nin koluna isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Damarhan ile Yusuf Z., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
KAR MASKELİ SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Emirhan Damarhan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri, kar maskeli saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.