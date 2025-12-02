İstanbul'da silahlı saldırı: 1'i çocuk 2 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Arnavutköy'de kar maskeli bir kişi, sokakta yürüyen 19 yaşındaki Emirhan Damarhan'ı hedef alarak ateş etmeye başladı.

Kaçmaya başlayan genç, yaşanan kovalamaca sonrası kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı.

KURŞUNLARDAN BİRİ OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Bu sırada seken mermilerden biri, sokakta oyun oynayan 13 yaşındaki Yusuf Z.'nin koluna isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Damarhan ile Yusuf Z., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAR MASKELİ SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Emirhan Damarhan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kar maskeli saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.