İstanbul'da şoför boğazına kaçan sakızdan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı Seyir halindeyken boğazına sakız kaçan şoför fenalaşınca durumu fark eden trafik polisinin Heimlich manevrasıyla yardım etmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde turistleri taşıyan servis şoförünün boğazına sakız kaçtığı için bir anda fenalaşması telaşa sebep oldu.

Şoförün iyi olmadığını farkeden bir trafik polisi, aracı durdurarak yardıma koştu.

Polis, şoförün boğazına sakız kaçtığını söylemesi üzerine, Heimlich manevrası yapmaya çalıştı.

Doğru manevrayla kurtardı

Ancak şoförün boğazına kaçan sakız bir türlü çıkmazken o sırada başka birisi gelerek o da Heimlich manevrasıyla yardım etmeye çalıştı.

Ancak o da başarılı olamadı.

Şoförün bayılmak üzere olduğunu gören Sinan Kaya adlı bir vatandaş, koşarak yardım etmeye geldi. Doğru Heimlich manevrası yapan Kaya, şoförü ölümden kurtardı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, şoförün boğazına sakız kaçtığı için fenalaştığı, ardından trafik polisinin aracı durdurarak şoföre yardım ettiği anlar yer alıyor.

Şoförün boğazındaki sakızın çıkmaması üzerine olay yerine koşan Sinan Kaya'nın, doğru Heimlich manevrasıyla şoförü kurtardığı görülüyor.