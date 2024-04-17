İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma Bağcılar'da motosikletle geçen iki kişi sokakta bekleyen 3 kişinin silahlı saldırısına uğrarken, çok sayıda iş yerine ise kurşun isabet etti.

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DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 514 Sokak'ta motosikletli iki kişi seyir halindeyken, kaldırımda bekleyen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Motosikletin sürücüsü yaralanırken arkasındaki kişi ise silahla ateş ederek karşılık verdi.

Bunun üzerine iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, kaldırımdan ateş edenlerden biri de yaralandı.

Polis çalışma başlattı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Doğukan Ş.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde bulunan 5 araca ve bir iş yerine kurşun isabet ettiğini belirledi. Çok sayıda boş kovan tespit eden polis ekipleri, sokak ortasında çatışmaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Allah korudu bizi"

İş yerine kurşun isabet eden Adil Gözet, "Kapıda arkadaşlar ile oturuyorduk, bir anda kargaşa çıktı. Ne olduğunu biz de anlamadık, peş peşe silah sesleri gelmeye başladı. İçeriye kaçmaya başladıktan sonra kalabalıklaştı ortalık. Korktuk, Allah korudu bizi. Motosikletlinin vurulduğunu gördük." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)