İstanbul'da sokak ortasında korkunç anlar: Kafasına sıkıp... Kağıthane’de motosikletle seyreden 50 yaşındaki şahıs, otomobille önünü kesen saldırganların silahlı saldırısına uğradı.

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İHA

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde motosikletiyle seyreden Caser Kara, saldırıya uğradı.

O esnada bir otomobille süratli şekilde gelen şahıslar, Kara’nın önünü keserek başından bir kurşunla vurdu.

Olayın ardından panikle bir süre otomobile binmekte zorlanan saldırgan, ardından geldiği araçla kaçtı.

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yoğun bakımda

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hemen ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Polis saldırganları tespit etti

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise boş kovanı delil torbasına koydu.

Yapılan çalışmalar sonucunda aracın plakasından yola çıkan ekipler, saldırganların kimliklerini tespit etti. Polisin saldırganları yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)