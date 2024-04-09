İHA
İstanbul'da yolcu ve şoför arasında gergin anlar yaşandı.
Dün akşam saatlerinde Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Yolcuyu tekme tokat dövdüler
Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüşürken, ikili arasındaki kavgaya diğer şoförler de dahil olarak tekme ve yumruklarla yolcuyu dövdüler
İETT şoförü elindeki demir sopayla yolcuya saldırarak darbetti.
O anlar kamerada
İETT peronundaki güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son bulan kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdıHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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