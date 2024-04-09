İstanbul'da sopalı kavga: İETT şoförü yolcuyu dövdü İETT şoförünün, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı yolcuyu darbettiği anlar anlar çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

İstanbul'da yolcu ve şoför arasında gergin anlar yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yolcuyu tekme tokat dövdüler

Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüşürken, ikili arasındaki kavgaya diğer şoförler de dahil olarak tekme ve yumruklarla yolcuyu dövdüler

İETT şoförü elindeki demir sopayla yolcuya saldırarak darbetti.

O anlar kamerada

İETT peronundaki güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son bulan kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)