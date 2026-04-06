Özgür Özel'den DEM Parti'ye ziyaret

DEM Parti Genel Merkezi'ne gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından karşılandı.
Orta Doğu'daki savaş devam ederken, Türkiye'nin iç siyasetinde de sular durulmuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısında bulundu.
Özel'in çağrıları sürerken, Terörsüz Türkiye süreci de emin adımlarla devam ediyor.
ÖZGÜR ÖZEL, DEM PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİ
Erken seçim çağrısına destek arayan Özgür Özel, DEM Parti'nin Balgat'taki Genel Merkezini ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyarette, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Gökçe Gökçen ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.
EŞ GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ
Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.
Ziyaret kapsamında ilk kareler paylaşılırken, görüşme sonrası ise açıklama yapılması bekleniyor.
ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA DEM'DEN RET
2 Nisan'da CHP Genel Başkanı Özel'in yaptığı 'ara seçim' çağrısına DEM Parti'den yanıt gelmişti.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Seçim tartışmaları Merkez Yürütme Kurulu’muzun gündeminde değil." ifadelerini kullanmıştı.