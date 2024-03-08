İstanbul'da soymaya geldiği kuyumcunun silahını görünce arkasına bakmadan kaçtı Silahla girdiği kuyumcunun sahibi sakin tavırlarla hırsızı oyalayarak yardım butonuna basıp silahını doğrulttu. Silahı gören hırsız arkasına bakmadan hızla kaçarken o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da bir kuyumcuda, dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Esenyurt ilçesinde iş yeri sahibi Uğur Yalçın ve yanındaki çalışanı, dükkanı kapatmak üzere gün sonu raporu almaya başladı.

Kepengi yarım bırakan Yalçın, bir anda içeriye giren silahlı şahsı görünce şoke oldu.

Hırsızı oyaladı

İçeriye giren hırsız, “Kepengi tamamen kapatın, kasayı açın” dedi.

İlk panik anını atlatan kuyumcu, karşı koyarak içeri giren hırsızı oyalamaya çalıştı.

Bu sırada tezgah altında bulunan alarma basıp, yardım istedi.

Silahı görünce koşarak kaçtı

Soyguncunun tedirgin hareketleri ve dışarıya bakmasını fırsat bilen kuyumcu, aniden kendi silahına davrandı ve hırsıza doğrultu.

Hırsız, bu hamle karşısında arkasına bakmadan dükkandan koşarak kaçtı.

O anlar kameraya yansıdı

Başarısız soygun girişimi ise kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)