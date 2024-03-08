İstanbul'da bir kuyumcuda, dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Esenyurt ilçesinde iş yeri sahibi Uğur Yalçın ve yanındaki çalışanı, dükkanı kapatmak üzere gün sonu raporu almaya başladı.
Kepengi yarım bırakan Yalçın, bir anda içeriye giren silahlı şahsı görünce şoke oldu.
Hırsızı oyaladı
İçeriye giren hırsız, “Kepengi tamamen kapatın, kasayı açın” dedi.
İlk panik anını atlatan kuyumcu, karşı koyarak içeri giren hırsızı oyalamaya çalıştı.
Bu sırada tezgah altında bulunan alarma basıp, yardım istedi.
Silahı görünce koşarak kaçtı
Soyguncunun tedirgin hareketleri ve dışarıya bakmasını fırsat bilen kuyumcu, aniden kendi silahına davrandı ve hırsıza doğrultu.
Hırsız, bu hamle karşısında arkasına bakmadan dükkandan koşarak kaçtı.
O anlar kameraya yansıdı
Başarısız soygun girişimi ise kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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