İstanbul'da takibe alınan ticari takside 3 kilo bonzai yakalandı Şüphe üzerine durdurulan ticari takside yapılan aramada araçta 5 parça halinde toplam 3 kilo 268 gram bonzai bulunurken araçta bulunan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İHA

Yurt genelinde güvenliği sağlamak kapsamında güvenlik güçleri her türlü çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda en önemli konulardan biri de vatandaşın zehirlenmesinin önüne geçmek.

Vatandaşın zehirlenmesine izin vermeyen ekipler denetimleri sıkılaştırırken Megakent'te yeni bir operasyon düzenlendi.

Ticari taksi takibe alındı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçede uyuşturucu ticareti yapan torbacıların yakalanmasına için kapsamlı çalışma başlatıldı.

Yapılan geniş saha araştırmasında 17 Eylül tarihinde Nurtepe-Güzeltepe civarında içerisinde 3 şahsın bulunduğu bir ticari taksi izlemeye alındı.

Ticari taksinin Eyüpsultan Caddesi üzerinde belirli aralıklarla turlaması sonucu araç şüphe üzerine durduruldu.

Araçta uyuşturucu bulundu

Araçta bulunan U.Y., O.Y. ve E.E.’nin üzerlerinden 2.50 gram bonzai maddesi çıktı.

Araçta yapılan aramada ise 5 parça halinde toplam 3 kilo 268 gram bonzai bulundu.

Yakalanan şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

E.E. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.Y. ve O.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)