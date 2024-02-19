İstanbul'da taksici - turist pazarlığı: İlginç anlar! Beyoğlu’nda bir grup turist, taksimetrenin açılmasını istemeyerek 20 kilometre mesafe için 250 lira fiyat verip, taksi şoförü ile pazarlık yaptı.

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İHA

İstanbul'un en büyük sorunları arasında taksiler yer alıyor.

Müşteri beğenmeyen ve yüksek ücret talep eden taksiciler, tepki topluyor.

Özellikle turistlerden yüksek ücret almak için Türk müşterileri yolcu olarak almayan taksiciler, gözü açık turistlere denk geldi.

Beyoğlu Tepebaşı’nda geçen 5 kişilik turist grubu, yolculuk yapmak için bir taksiyi durdurdu.

Taksiye binmeden önce taksimetrenin açılmasını istemeyen turistler, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki gidecekleri yer için 250 lira vermek istedi.

"Taksiler sadece taksimetre ile çalışır"

Taksi sürücüsü pazarlık yapmanın yasak olduğunu söyleyerek, “Ticari taksilerde fiyat vermek yasak. Sen fiyat veriyorsun. Neden taksimetreyi kabul etmiyorsun? Burası Türkiye, taksiler sadece taksimetre ile çalışır.” dedi.

Telefonu alıp kaydı silmeye çalıştı

Dakikalar süren tartışmanın ardından taksiye binmekten vazgeçen turistler başka bir taksi bulmak için uzaklaştığı esnada video kaydına alındığını fark eden bir turist, önce kameraya el salladı, ardından geri dönüp telefonu eline alarak kaydı silmek istedi.

Telefonunu kaptırmayan taksi sürücüsü, aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan taksi pazarlığı, taksi sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)