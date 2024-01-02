İstanbul’da taksicinin zor anları! Sarhoş yolcu aracında sızdı Esenler’de gece saatlerinde taksiye binen alkollü bir yolcu, bir süre sonra arka koltukta sızınca sürücü zor anlar yaşadı. Dakikalarca süren uyandırma çabalarının sonuç vermediği anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Önceki gün saat 02.30 sıralarında taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen bir müşteriyi aracına aldı.

Alkollü adam, araca bindikten kısa bir süre sonra arka koltukta sızdı.

Ne yaptıysa uyandıramadı

Bunun üzerine taksi sürücüsü, aracını yol kenarına çekerek uyuyan müşteriyi uyandırmaya çalıştı.

Çabasında başarılı olamayan sürücü, o esnada oradan geçen bir başka taksi sürücüsünden yardım istedi.

O anlar kameraya yansıdı

İki taksicinin de dakikalarca uğraşmasına rağmen arka koltukta boylu boyunca yatan şahıs, bir türlü uyanmak bilmedi.

O anlar taksi sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

"10 dakika boyunca uyandırmak için uğraştık"

Yardım için olay yerine gelen taksi sürücüsü Oğuz Kaan Ünver, şu ifadeleri kullandı:

“Bir taksicinin yardım çağrısı üzerine yanında durdum. Aracında körkütük sarhoş bir vatandaş olduğunu gördüm. Ne yaptıysak kendisini uyandıramadık. 10 dakika boyunca uyandırmak için uğraştık. Kolluk kuvvetlerinden yardım istedik. Bu yaşanan şey taksici esnafının yaşadığı en hafif sorunlardan birisi. Psikopat insanların gelip canımızdan ettiği bir meslek yapıyoruz. Kolay bir meslek yapmıyoruz. Vatandaşlardan biraz empati istiyoruz.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)