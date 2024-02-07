İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Önceki akşam gece saatlerinde Şişli'den taksiye binen kadın müşteri, Sultanbeyli'ye gitmek istedi.
Sultanbeyli'ye gelen kadın, yaklaşık bin lira tutan taksi ücretini ödemedi.
Şişli'den Sultanbeyli'ye taksiyle geldi: Ücreti ödeme kısmında tartışma çıktı
Taksici Serhat Dizgin, kadından taksi ücretini istedi.
Taraflar arasında tartışma çıktı.
Araçtan inen kadın, "Beni elledin" diyerek parayı vermeyi reddetti ve polis çağıracağını söyledi.
Tacize uğradığını iddia edip parayı ödemek istemedi
Bunun üzerine Dizgin de kadına "Tamam polise gideriz. İftara atarak paramı mı çalacaksın? Hadi polise gidelim. Aracın içinde de kamera var. Her şey kayıtlı." diyerek kadına tepki gösterdi.
Taksi ücretini ödemeyen kadın yürüyerek yoluna devam etti.
O anlar ise kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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