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İstanbul'da takside taciz tartışması: 'Beni elledin' dedi ücreti ödemeden kaçtı

İstanbul'da takside taciz tartışması: 'Beni elledin' dedi ücreti ödemeden kaçtı Şişli'de taksiye binerek Sultanbeyli'ye giden ve bin lira taksi ücretini ödemek istemeyen kadın yolcu ile şoför arasında "taciz' tartışması çıktı. Olayı kayda alan taksi sürücüsü, "Beni elledin" diyen kadının para ödememek için kendisine iftira attığını ve araç içerinde de kamera olduğunu söyleyerek polis çağırmasını istedi.