İstanbul'da tartışma sonrası denize atlayan sevgilisini kurtarmak istedi: İkisi de öldü Vakit geçirdikleri Emirgan Sahili'nde sevgilisiyle tartışan genç kız öfkeyle denize atladı. Ardından kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayan genç dalgalara kapıldı. Sevgililer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Dün sabaha karşı 23 yaşındaki Aleyna Sarıkaya ile 24 yaşındaki sevgilisi Ramazan Kaya, Emirgan Sahili'nde vakit geçirmeye başladı.

Burada yanlarında iki arkadaşı da bulunan çiftin arasında tartışma çıktı.

Sevgilisini kurtarmak için denize atladı

Öfkelenen genç kız sinirle koşarak denize atladı.

Sevgilisinin çırpındığını gören Ramazan Kaya da onu kurtarmak için denize girdi.

Ekip sevk edildi

Denizden çıkmayı başaramayan sevgilileri arkadaşları da kurtaramayınca ekiplere haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi. Yapılan çalışmaların ardından Sarıkaya ve Kaya denizden çıkarıldı.

Genç çift kurtarılamadı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sevgililer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sevgililer hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)