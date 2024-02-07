İstanbul'da tartıştı, hırsını alamadı... Kurşun yağdırdı Küçükçekmece’de kimliği belirsiz şahıs, tartışma sırasında cadde ortasında bulunan iki kişiye ateş ederek kayıplara karıştı.

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İHA

İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde, kimliği belirsiz şahıslar arasında kavga çıktı.

Kavganın nedeni henüz bilinmezken kavga sırasında taraflardan biri, cadde üzerindeki bir ayakkabı mağazasına sığındı.

O sırada bir şahıs daha mağazaya girerken olay, dükkanın dışına taştı.

Bu sırada şüphelilerden biri belinden silahını çıkarırken, mağazaya sığınan taraf ise olay yerinden kaçtı.

Mağaza sahiplerine kurşun yağdı

Silahlı şahıs, tartıştığı mağaza sahiplerine cadde ortasında defalarca ateş etti.

Kurşunların hedefi olan iki kişi bacaklarından yaralanırken mermilerin bir kısmı ise cadde üzerindeki kahve dükkanının camına isabet etti.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüpheli şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)